«الصحة»: تحليل 233.9 ألف عينة معملية من المواطنين والأغذية خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، سحب وتحليل 233 ألفا و976 عينة معملية من المواطنين والأغذية، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

تدريب 55 طبيبا أحدث الطرق والتقنيات والمعايير الدولية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المعامل المركزية قامت بتدريب 55 طبيبًا، 51 صيدليًا، 35 كيميائيًا، 83 فني معمل على أحدث الطرق والتقنيات والمعايير الدولية في مجال عملهم.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الإدارة المركزية للمعامل استحدثت عددا من التحاليل الخاصة باكتشاف الأمراض المناعية، إلى جانب تقديم فحوصات الهرمونات ودلالات الأورام، والكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة في الأطفال حديثي الولادة، حيث تم سحب واختبار 150 ألفا و949 عينة من حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية.

سحب 5332 عينة لإجراء الفحوصات المعملية لحالات سرطان الثدي

ونوه «عبدالغفار» بالمشاركة الفعالة للمعامل المركزية في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث تم سحب 5332 عينة لإجراء الفحوصات المعملية لحالات سرطان الثدي، بالإضافة إلى التنسيق مع البرنامج القومي للدرن، وسحب 4 آلاف و261 عينة تحليل لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الدرن الخفي لدى مرضى الغسيل الكلوي، وذلك بهدف عمل مسح شامل للمرضى، فيما تم عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بوحدة الدرن في معامل الإدارة بمحافظات الجمهورية.

وتابع أن المعامل المركزية مستمرة فى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والأجسام المضادة للفيروس، بالإضافة إلى عمل التتبع الجيني للعينات بجميع محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد اختبارات الكشف عن الفيروسات الكبدية 1306 اختبارات، وعدد فحوصات الإنفلونزا 2883 عينة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أن إدارة سموم الأغذية سحبت 118 عينة لتحليلها معمليًا والتأكد من صلاحيتها قبل تداولها في الأسواق، بالإضافة إلى فحص 6 آلاف عينة من خلال إدارات ومنافذ الجمارك، إلى جانب تحليل 100 عينة بمعمل السموم الفطرية، فيما بلغ عدد اختبارات التحليل البكتريولوجي للمياه 2110 اختبارات.

وأكد «قنديل» أن إدارة المياه الكيميائية قامت بسحب عينات من المياه المعبأة، وعينات من محطات مياه الغسيل الكلوي، والمياه المرشحة، والمياه الجوفية، وحمامات السباحة، والعينات الثقيلة، وعينات لمعمل المبيدات، مؤكداً حرص القطاع الوقائي بالوزارة على رفع كفاءة العاملين من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمعامل الوزارة في جميع محافظات الجمهورية.

وبدورها، أعلنت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، حصول معامل الإدارة على شهادة ISO 15189 في اختبار فحوصات فيروس كورونا، فضلًا عن تجديد اعتماد معمل المخدرات طبقاً للمواصفة القياسية ISO 17025 و15189، ومتابعة كفاءة المعامل بعينات ضبط الجودة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بمعامل المحافظات على الطرق المختلفة لأجراء تحليل PCR Covid-19، إرسال شهادات موثقة من منظمة الصحة العالمية باجتياز المعامل لاختبارات الكفاءة.