آخر موعد لتسجيل طلبات شقق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4» غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ غدًا الخميس الموافق 13 من شهر إبريل الجاري، هو موعد انتهاء تسجيل وسداد مقدم جدية حجز شقق في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، لافتة إلى أنَّ حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا سيكون من يوم 30 أبريل حتى 4 مايو المقبل.

لا يوجد أفضلية بين المواطنين

كما أكّد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدم وجود أي أفضلية بين المواطنين المتقدمين في الساعات الأولى أو في نهاية المدة من فتح باب التسجيل، مضيفًا أن مدينة القاهرة الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، هي الأكثر إقبالًا في التسجيل عن المدن المطروحة الباقية حتى الآن في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4.

أماكن الوحدات السكنية المطروحة في سكن لكل المصريين

وقالت وزارة الإسكان، إن المدن والمحافظات التي يطرح بها الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 4، هي:

- مدينة القاهرة الجديدة في محافظة القاهرة.

- مدينة الزقازيق في الشرقية.

- مدينتي سفاجا والغردقة في محافظة البحر الأحمر.

- مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

- منطقة بياض العرب في بني سويف.

- مدينتي الزرقا وشطا في محافظة دمياط.

كما أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع عن كثب موقف تنفيذ الوحدات السكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، التي تهدف للارتقاء بحياة المواطن المصري.