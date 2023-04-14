تكثيف أعمال النظافة بمحيط كنائس وأديرة بني سويف بمناسبة عيد القيامة

كثفت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف ومشروع النظافة، جهودها لرفع المخلفات، وتنظيف الشوارع بمحيط الأديرة والكنائس تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد مساء غد السبت.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وأجهزتها وإداراتها النوعية ومراجعة الخدمات المعنية لتأمين الكنائس خلال الاحتفالات .

السكرتير العام يتفقد تنفيذ خطة المحافظة لاحتفالات عيد القيامة المجيد

وتفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد بعدد من كنائس مدينة بني سويف، حيث أتمت المحافظة خطة الاستعداد الخاصة بالاحتفالات على مستوي المديريات والمدن والمراكز بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن وأجهزتها وإداراتها النوعية ومراجعة الخدمات المعنية لتأمين الكنائس.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس والأديرة

وتضمنت الخطة تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، مع التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً.

خطة طوارئ

كما تضمنت الخطة قيام مسؤولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتچيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.