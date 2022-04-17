بدء احتفالات الأقباط في أسبوع الآلام.. من أحد السعف إلى عيد القيامة

يحتفل الأقباط الأرثوذكس اليوم بأحد السعف، وهو آخر يوم أحد في الصوم الكبير عند المسيحيين، وأول أسبوع الآلام، حيث دخل فيه يسوع المسيح أورشليم راكبًا حماره فخرج الناس واستقبلوه استقبالا كبيرا يرفعون سعف النخل فسمي اليوم «أحد السعف»، بحسب الكنيسة، ويحتفل به المسيحيون كل عام، ويحتفل الأقباط بأحد السعف قبل عيد القيامة بأسبوع.

احتفالات أسبوع الآلام

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير جميع احتفالات الأقباط خلال أسبوع الآلام، والذي بدأ باحتفال اليوم في أحد السعف الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس من خلال بعض الاحتفالات التقليدية مثل تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، إلى جانب قراءة قصة الدخول إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.

خميس العهد

وفي يوم الخميس الموافق 21 أبريل يحتفل الأقباط بخميس العهد أو الخميس المقدس، وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه «وفقًا للإنجيل الكنسي»، هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام يسبقهٌ أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة.

الجمعة العظيمة

ويحيي الأقباط يوم الجمعة الكبيرة أو العظيمة، الجمعة القادمة والتي توافق 22 أبريل، وهي جمعة الآلام، هو يوم احتفال ديني بارز يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته في الجلجثة ودفنه، بحسب التعاليم المسيحية، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له.

سبت النور

ويحتفل الأقباط في أسبوع الآلام أيضاً بحلول سبت النور 23 أبريل، ويعرف بسبت الفرح وأحيانا بالسبت الأسود وهو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح، يعد تحضيراً للعيد بالعبادة، حيث يُقام قداس إلهي صباح السبت في معظم الكنائس الشرقية والغربية، يبدأ الاحتفال بعيد القيامة حوالي الساعة 11 مساءً من ليلة سبت النور وحتى الساعات الأولى من صباح أحد الفصح.

عيد القيامة

يبدأ الاحتفال بيوم عيد القيامة الأحد 24 أبريل، وذلك بصلاة تسبحة العيد عصر السبت، ثم باكر عيد القيامة مع حلول الظلام وأخيرا قداس عيد القيامة مع انتصاف الليل وتختم مع الساعات الأولى من يوم أحد القيامة، وبعض الكنائس تحبذ الاحتفال بعيد القيامة في صباح الأحد وليس في ليلة السبت هذا يحصل في الكنائس.

شم النسيم

ويحتفل المصريون الإثنين 25 أبريل بشم النسيم، حيث يقضي الناس كل اليوم في التنزه في المساحات الخضراء، الحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان، والطعام التقليدي الذي يتم تناوله في هذا اليوم يتكون أساسا من الفسيخ، والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.