خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. عن صلة الرحم

تتناول خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بتاريخ 21 أبريل 2023 موضوع حق الرحم، وأعلنت الوزارة نصها، والذي أكدت فيه أن صلة الرحم من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهي متحققة بالتواصل والتزاور بين الأهل والأقارب والصدقة على فقيرهم والتجاوز عن الجافي منهم؛ ما يسهم في تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية بين المجتمع كله؛ لذلك جاءت الدعوة إلى التعرف على صلات الأقارب بين الناس حتى يتيسر القيام بحقها، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا أنسابكم، ثم صلوا أرحامكم».

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

كما جاء في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف عن حق الرحم: وحق الرحم أصيل في ديننا الحنيف، ويكفي الرحم شرفًا أن الحق سبحانه شق لها اسما من أسمائه، ووعدها بأن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنْ القطيعةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فذاك لك)، ويكفيها أهميةً أنها شاهدة يوم القيامة للإنسان إن وصلها وشاهدة عليه إن قطعها.

حق الرحم

وأكد موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف أيضا على أنه قد عني القرآن الكريم بحق الرحم عناية بالغة، كما أن لصلة الرحم فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

وتابعت وزارة الأوقاف في عرض موضوع الخطبة: ولا تتم الصلة الحقيقية الكاملة حتى تشمل جميع الأقرباء وتعم القاطع منهم، وتعمهم جميعًا، فالواصل الحقيقي ليس من يكافئ على الوصل فيصل من وصله فقط، بل الواصل الحقيقي هو من يصل من قطعه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ الوَاصِلُ بالمُكَافِي، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا).

وفيما يلي نص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: