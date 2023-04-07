شئون القدس: الاحتلال يسعى للتدخل في خطبة الجمعة وتحديد مواعيد الصلاة بالأقصى

قال أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشئون القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي قام بتصعيد الأوضاع بالمسجد الأقصى المبارك قبل شهر رمضان، لافتًا إلى أن نتائج هذا الأمر ستطول المنطقة بأكملها وليس فقط الأراضي الفلسطينية، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

الاقتحام الإسرائيلي للأقصى.. اعتداء على الوصاية الأردنية

وأضاف الرويضي في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل ما يجري الآن ناتج عن تصرفات حكومة نتنياهو العدائية ضد مكان مقدس وهو المسجد الاقصى المبارك، ومحاولة فرض أمر واقع وسيادة مطلقة لسلطة الاحتلال، واعتداء على الوصاية الأردنية ودور الأوقاف الإسلامية.

الاحتلال لديه رغبة في التحكم بمضمون خطبة الجمعة ومواعيد الصلاة بالأقصى

وتابع مستشار ديوان الرئاسة لشئون القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي لديه الرغبة بالتحكم في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، حتى بمواعيد الصلاة ومضمون خطبة الجمعة، لذا هناك تصعيد تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال وهذه الحكومة اليمنية المتطرفة.