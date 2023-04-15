كنائس بني سويف تحتفل بـ«سبت النور» وتستعد لقداس عيد القيامة

أدى الآلاف من الأقباط في محافظة بني سويف، تسبيح وصلوات سبت النور، والتي بدأت الساعة الحادية عشر من مساء أمس الجمعة، واُختتمت بالقداس الإلهي فجر اليوم السبت، بمختلف كنائس وأديرة قرى ومدن محافظة بني سويف.

الأنبا غبريال يترأس صلوات سبت النور بكنيسة مار مرقص بمدينة بني سويف

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف طقس صلوات وقداس سبت النور بكنيسة مار مرقص بمدينة بني سويف، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من المواطنين من مختلف الأعمار والفئات.

الأنبا اسطفانوس يترأس صلوات سبت النور بمطرانية ببا

كما ترأس الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، صلوات وقداس سبت النور بكاتدرائية مارجرجس بمدينة ببا، بمشاركة عدد من المواطنين والآباء الكهنة.

وترأس القمص باسليوس والأنبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش صلوات وقداس سبت النور، وبمشاركة مجمع اباء الدير وذلك بكنيسة الأنبا بولا ببوش، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببوش بمشاركة آباء الدير صلوات وقداس سبت النور.

وفي السياق ذاته، تستعد كنائس وأديرة بني سويف، مساء اليوم، لأداء صلوات قداس عيد القيامه المجيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.