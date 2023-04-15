«سابقة تاريخية».. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة

تعتزم مدينة مينيابوليس الأمريكية، التي تقع في ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم، وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أمريكية كبرى تسمح بهذا، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ووافق مجلس بلدية مينيابوليس بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء، إذ جاء التصويت بينما يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بشهر رمضان، بحسب صحيفة «مينيابوليس ستار تريبيون» الأمريكية.

وقال محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس، الذي كان من بين العديد من القيادات الإسلامية الأمريكية التي شهدت التصويت: «أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان»، لاسيما وأن مدينة مينيابوليس تضم عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، وأصبحت المساجد منتشرة فيها الآن، إضافة إلى أن 3 من أعضاء مجلس البلدية الـ13 مسلمون.

ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية الأمريكية جاكوب فراي، على الإجراء الأسبوع المقبل.