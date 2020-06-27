مجلس مدينة مينيابوليس يصوت بالإجماع على مشروع قرار لتفكيك جهاز الشرطة

صوت مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية، بالإجماع على مشروع قرار لتفكيك جهاز الشرطة واستبداله بوكالة لتجنب العنف، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية، أعلنوا في وقت سابق، أنهم يعتزمون حل دائرة شرطة المدينة، خلال الأشهر المقبلة، بعد الاحتجاجات على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة جثم بركبته على رقبته.

وقال عضو المجلس جيريما إليسون، نجل المدعي العام في ولاية مينيسوتا كيث إليسون، في اجتماع مع سكان مينيابوليس في حديقة المدينة: "سيقوم مجلسنا بتفكيك دائرة الشرطة بالمدينة".

وأضاف إليسون، أن هذا الجهد يحتاج إلى دعم السكان من أجل تحقيق نتائج، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.