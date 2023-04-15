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قناة الناس تعرض تلاوة عطرة من البرازيل بصوت القارئ محمد الشرقاوي

كتب:

نرمين عفيفي
10:51 ص | السبت 15 أبريل 2023
القارئ محمد منجود الشرقاوي

القارئ محمد منجود الشرقاوي

عرضت قناة «الناس» تلاوة عطرة للقارئ محمد منجود الشرقاوي من مدينة فوز دو إيغواسو بدولة البرازيل.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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