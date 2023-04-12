تلاوة بصوت القارئ محمد السعدني من ألمانيا على قناة الناس

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمد السعدني من مدينة فرانكفورت بدولة ألمانيا.

قناة الناس تنقل طوال شهر رمضان تلاوات خاشعة للقراء حول العالم

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.