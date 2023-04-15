تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية الإسماعيلية إلى 23 مايو المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية، المعروفة إعلامياً بـ «قضية خلية الإسماعيلية»، إلى 23 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وجرى توجيه عدد من التهم إلى المتهمين في قضية خلية الإسماعيلية، أبرزها: الانضمام إلى خلية إرهابية، وأيضاً التخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، إلى جانب حيازة أسلحة نارية، مع التخطيط لارتكاب علميات عدائية، إضافة إلى استخدام مختلف مواقع التواصل من أجل تبادل المعلومات بين مختلف أعضاء الخلية، وأخيراً التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية وذلك بعد القيام برصدها.