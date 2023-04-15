استكمال محاكمة المتهمين في قضية خلية الإسماعيلية اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب اليوم السبت محاكمة 5 متهمين في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية خلية الإسماعيلية».

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية

وكانت الدائرة الأولى إرهاب تحت رئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني قررت يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر فبراير الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية الإسماعيلية إلى جلسة اليوم لاستجواب المتهمين الخمسة.

التهم الموجهة إلى المتهمين في قضية خلية الإسماعيلية

وتم توجيه عدد من التهم إلى إلى المتهمين في قضية خلية الإسماعيلية، أبرزها: الانضمام إلى خلية إرهابية، وأيضاً التخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، إلى جانب حيازة أسلحة نارية، مع التخطيط لارتكاب علميات عدائية، بالإضافة إلى استخدام مختلف مواقع التواصل من أجل تبادل المعلومات بين مختلف أعضاء الخلية، وأخيراً التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية وذلك بعد القيام برصدها.