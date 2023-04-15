الأقباط يحتفلون بخروج النور المقدس في كنيسة القيامة بالقدس

احتفل الأقباط الأرثوذكس حول العالم، منذ قليل، بظهور النور المقدس في كنيسة القيامة بالقدس، كما هو معتاد في يوم سبت النور الذي تحتفل به الكنائس الشرقية، اليوم، بحسب الاعتقاد المسيحي.

كيفية خروج النور المقدس من كنيسة القيامة يوم سبت النور

النور المقدس الذي ينتظر المسيحيون حول العالم خروجه كل عام يوم سبت النور يعد من أهم وأبرز الأحداث خلال احتفالات عيد القيامة المجيد، ويحرص العديد منهم على مشاهدة الحدث على أرض الواقع في القدس المحتلة عبر ما يعرف برحلات الحج إلى الأراضي المحتلة، ومنهم من يلتف حول شاشات التلفاز لمشاهدة الحدث على الهواء مباشرة.

ويشهد طقس خروج النور المقدس يوم سبت النور من قبر السيد المسيح، حسب الاعتقاد المسيحي، في كنيسة القيامة، تشديد أمني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم فحص مطران أورشليم قبل دخوله قبر السيد المسيح للتأكد من كونه لا يحمل أي مادة أو وسيلة تساعد على الاشتعال، كما يتم فحص أيضا القبر قبل يوم سبت النور للتأكد من عدم وجود أي وسيلة يمكن أن يستخدمها مطران أورشليم لإشعال الـ33 شمعة الموجودة في حزمة واحدة لتمثل عمر السيد المسيح على الأرض، بحسب الاعتقاد المسيحي.

النور المقدس.. لا يحرق أحد لمدة 33 دقيقة يوم سبت النور

وبحسب الكنيسة، فإن النور المقدس الذي يخرج من كنيسة القيامة يوم سبت النور يستمر لمدة 33 دقيقة تمثل عدد سنوات حياة السيد المسيح على الأرض، دون أن يحرق أحد.

ويبدأ احتفال الكنيسة بـ سبت النور من ليلة الجمعة مساء وحتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت فيما يعرف بـ«ليلة ابو غلمسيس»، تذكارا لتحرير السيد المسيح للنفوس في الجحيم، بحسب الاعتقاد المسيحي، كما تمتزج فيها الألحان الحزينة وألحان الفرح معلنه عن بداية الاستعداد لأفراح القيامة يوم الأحد.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، غدا الأحد، بعيد القيامة المجيد، وتقام قداسات العيد مساء اليوم، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.