تفاصيل تعطل ساعة شركة غزل المحلة وصيانتها.. «الخبرة بتفرق»

24 ساعة كانت كافية أمام فريق الصيانة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أجل صيانة ساعة الشركة، والتي تجاوز عمرها 75 عاماً، وباتت رمزا من رموز قلعة الصناعة بالشرق الأوسط، حيث أعيد سماع أصوات أجراس الساعة من جديد، وهي التي يضبط الأهالي ساعاتهم عليها.

وفوجئ أهالى مدينة غزل المحلة، خاصة العاملين بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج، أول أمس السبت، بتعطل ساعة الشركة، ما أصابهم بدهشة، بعدما اعتادوا على رؤيتها تعمل بإنتظام، وتساءلوا عن سر تعطلها، خاصة أنها تخضع للصيانة باستمرار وتعد رمزا من رموز المدينة العمالية.

عطل ساعة شركة غزل المحلة

وقال مسؤول في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن ساعة شركة غزل المحلة تعرضت إلى العطل يوم السبت، مثل غيرها من الآلات التي تتعرض للعطل ويتم العمل على صيانتها مرة أخرى، ونظراً لأهمية الساعة باعتبارها رمزا من رموز قلعة صناعة الغزل والنسيج، فقد خصصت إدارة الشركة على مدار تاريخ الساعة فريقاً يعمل على تشغيل وصيانة الساعة.

وأشار مسؤول شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لـ«الوطن»، أن الساعة عادت إلى العمل مرة أخرى بعد 24 ساعة من العطل، لافتاً أن الوقت الطويل الذي استلزمته صيانة الساعة مقارنة بالسنوات الماضية، يعود إلى أن أكثر العاملين خبرة في أعمال الصيانة توفى مؤخرا، والعاملون الحاليون المكلفون بصيانتها لديهم خبرة أقل.

تاريخ إنشاء ساعة غزل المحلة

وكشف مسؤول شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أن ساعة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أهم معالم المدينة العمالية، وهي صناعة إنجليزية، تم إنشاؤها عام 1947، من قبل طلعت حرب مؤسس الشركة.

وأشار المسؤول إلى أن الهدف من إنشاء الساعة تمثل في إعلان وقت دخول وخروج العمال من الشركة، ووقت بدء عمل وردية العمل وانتهاء العمل، وكان يتم صيانتها من قبل مصريين بعد جلاء الإنجليز عن مصر، ومساء السبت الماضي توقفت عن العمل وعلى الفور تم صيانتها من قبل الفريق المختص، ولم يمر سوى 24 ساعة فقط حتى نجح فريق الصيانة في إعادة تشغيل الساعة مرة أخرى.

عقارب ساعة شركة غزل المحلة

يذكر أن ساعة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يبلغ طولها 90 متراً، ودائرة الساعة يبلغ ارتفاعها نحو 5 أمتار، وبه عقرب كبير ويبلغ طوله مترين و75 سم، مخصص للساعات، و عقرب صغير طوله 2 متر وربع، مخصص للدقائق، بينما عقرب الثواني عبارة عن حركة داخلية للساعة، حيث تعمل الساعة من الداخل بشكل عشوائى وموصلة بساعة مستر، وتسمح لها بالمرور كل 30 ثانية.