تشييع جثماني لاعب غزل المحلة الناشئ وصديقه.. لقيا مصرعهما في حادث «صور» 

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى، جثماني الشابين أحمد هاني نجيب، لاعب غزل المحلة مواليد 2007، وصديقه مصطفى عادل القط، واللذان لقيا مصرعهما في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، أمس الثلاثاء، على طريق «طنطا - المحلة».

أداء صلاة الجنازة

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفين بعد صلاة الظهر، وتم تشييع الجثمانين في مشهد جنائزي مهيب، وتم دفن لاعب غزل المحلة وصديقه في مقابر عائلتيهما، وسط حالة من الحزن تسيطر على وجوه الأهالي.

وأكد جلال بدير، أحد الأصدقاء المقربين للمتوفين، أنه تم تشييع جثامني الشابين ودفنهما في مقابر عائلتيهما، بعد أداء صلاة الجنازة، مشيرا إلى أن هناك حالة من الحزن الشديد تخيم على أهالي مدينة المحلة الكبرى، خاصة على رابطة مشجعي نادي غزل المحلة.

وذكر أن الضحيتين كانا في طريقهما للحصول على تذاكر مباراة غزل المحلة والأهلي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، لكن القدر لم يهملهما لمشاهدة المباراة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق «طنطا - المحلة»، بنطاق قرية عياش، في مركز ومدينة المحلة الكبرى، بين دراجة نارية يستقلها الراحلان، وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابتهما بكسور ونزيف أسفر عن وفاتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.