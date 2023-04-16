نداء من السيسي وسليفا كير لوقف إطلاق النار الفوري في السودان

قال السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب السودان سيلفا كير؛ للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاثة، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.

تحقيق الأمن والاستقرار

وأكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كل بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

البناء والتنمية في السودان

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إنّ تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أنّ ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.