الرئيس السيسي يهنئ الجالية القبطية في إيطاليا بعيد القيامة المجيد

قال بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، إنّه نقل رسالة تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للجالية المصرية القبطية في إيطاليا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في أثناء حضوره قداس الاحتفال، يرافقه جميع أعضاء السفارة المصرية في مقر الكنيسة القبطية بروما، وذلك بحضور الأنبا برنابا أسقف تورينو.

أضاف راضي، لـ«الوطن»، أنّ رسالة الرئيس السيسي جاءت كالتالي: «الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة، أتمنى لكم النجاح والتوفيق لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم المزيد من التنمية والرخاء».