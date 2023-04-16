إدارة الحوار الوطني تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: أدام الله ترابط شعبنا

هنأت إدارة الحوار الوطني الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يديم ترابط الشعب المصري في كل الأوقات، كل عام وأنتم بخير.

الحوار الوطني

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعاته، إعمالا بمبدأ الانعقاد الدائم، ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الجلسات الفعلية للحوار، والمقرر لها ان تعقد بداية من 3 مايو، بواقع 3 أيام في الأسبوع، على أن تجرى اجتماعات اللجان بالتوازي وليس على التوالي.