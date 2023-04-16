رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إدارة الحوار الوطني تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: أدام الله ترابط شعبنا

كتب:

يسرا البسيوني
02:07 م | الأحد 16 أبريل 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

هنأت إدارة الحوار الوطني الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يديم ترابط الشعب المصري في كل الأوقات، كل عام وأنتم بخير.

الحوار الوطني

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعاته، إعمالا بمبدأ الانعقاد الدائم، ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الجلسات الفعلية للحوار، والمقرر لها ان تعقد بداية من 3 مايو، بواقع 3 أيام في الأسبوع، على أن تجرى اجتماعات اللجان بالتوازي وليس على التوالي.

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي لـ أحمد الطاهري: الحوار الوطني شعاره أن مصر تتسع للجميع

رئيس حزب التجمع لـ أحمد الطاهري: الحوار الوطني مختلف.. وأمانته ليس لها علاقة بالحكومة

عضو بـ«الحوار الوطني»: عرضنا مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية واستجاب السيسي

«كلام في السياسة» يعرض تقريرا عن حصاد الحوار الوطني بعد عام على إطلاقه

الشاعر إبراهيم عبدالفتاح: مشاركة القوى الناعمة في الحوار الوطني تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالثقافة
بقلم يسرا البسيوني