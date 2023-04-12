رئيس حزب التجمع لـ أحمد الطاهري: الحوار الوطني مختلف.. وأمانته ليس لها علاقة بالحكومة

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إنه من اللحظة التي دعا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحوار الوطني، أدركنا أنه مختلف عن كل الحوارات السابقة، وأنه ليس من أجل مناقشة السياسة النقدية أو الصحة والتعليم فقط بأطرافها المحددين سواء كانت قوى سياسية أو مجتمع مدني أو حكومة، لكن هذه المرة الحوار الوطني بأمانة حوار تشكلت ليس لها أي علاقة بالحكومة وبرنامجها مفتوح ولأول مرة نغطي عددا كبيرا من القضايا.

الرغبة في النجاح

وأضاف «عبد العال» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «الرغبة في النجاح تخلي التدقيق ضروري والاستعجال يرد عليه نتائج الحوار الوطني، فالحكومة ليست طرفا فيه ونتائجه من أمانته ولجانه إلى الرئيس مباشرة، واللجان المتعددة وعددها 18 لجنة بالتنويعة الضخمة من المشاركين سواء كانوا أكاديميين أو سياسيين أو أحزاب أو خبراء، تعطينا نتائج مهمة».

الرغبة في الوصول إلى توافق

وتابع: «هدف كل ذلك ليس أن كل حزب ينزل ويبشر بما هو قادم، ونرغب في أن نصل إلى توافق وطني حول رؤية مشتركة».