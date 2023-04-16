مسلسل سوق الكانتو.. طه وراوية قصة حب كاملة على مدار الحلقات

شهد متابعو مسلسل سوق الكانتو، قصة الحب التي نشأت بين طه القماش «أمير كرارة»، وراوية «مي عز الدين»، مع نهاية الحلقة الرابعة من العمل، التي كانت كلمة السر في بدايتها الدكان الأحمر الخاص بوالدها في السوق، إلا أن هذه العلاقة واجهت الكثير من الصراعات الدرامية التي وقفت أمام نجاحها.

مسلسل سوق الكانتو

وكان من ضمن هذه الصعوبات والدة راوية «شيرين»، التي كان رافضة لهذه العلاقة بسبب جد طه، حسانين القماش «عبد العزيز مخيون»، ولكن بعد تمسك طه بـ«راوية»، اقتنعت بزواجها منه.

ولم تسر الحياة كما أراد الثنائي طه وراوية، مع حبس طه، وكذبه على راوية، واكتشافها عمله في تقطير الكحول، وعلاقته بـ«دهب» ندى موسى، ورفض راوية أن تكمل في العلاقة بسبب شعورها بكذب طه المستمر عليها.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

يُعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، تتحول حياته رأس على عقب بعد مشاجرة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.