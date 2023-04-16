يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بطولة الفنانة مي عز الدين والفنان أمير كرارة، إذ شهدت الحلقات السابقة تسارعا في الأحداث بشكل شيق وجاذب للمشاهدين.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 25 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بعد موافقة «المعلم شحاتة» محمود البزاوي، لتوسطه في زواج فاطمة من رشاد الحرامي، بعدما وعده رشاد، بتقديم تنازل عن دكاكين شحاتة في السوق.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it، بينما الوقت الأصلي لعرض الحلقة يكون الساعة 9 مساء

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.