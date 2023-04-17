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تحرير 3 محاضر ضد أحد المقاهي بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:14 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من تحرير 3 محاضر لأحد مقاهي منطقة مدينة نصر، بعد ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع «فيس بوك»، بشأن استغلال القائمين على إدارة المقهى للطريق العام.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بحملة على المقهى محل الشكوى «تم تحرير "3" محاضر "إشغال طريق- بيئة- إدارة بدون ترخيص»، كما تم رفع الإشغالات. 

جرى اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية.. وجار استمرار المرور بالمنطقة محل الشكوى.

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