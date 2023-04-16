«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة 23 من «كلنا واحد».. «تخفيضات تصل لـ60%»

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، تزامنا مع الأعياد والمناسبات «عيد القيامة - عيد الفطر المبارك» لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

31 سلسلة تجارية

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية في القاهرة والجيزة، و36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية كافة.

وجرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة طوال فترة المبادرة.

وجرى التنسيق مع 15 من الكيانات التجارية المصنعة للملابس الجاهزة والأحذية، بإجمالي 325 فرعا على مستوى الجمهورية لتوفير كميات من منتجاتها بالفروع الخاصة بهم ومعارض المبادرة الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنسب تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 60%.

كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، والدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.