التحفظ على المئات من إطارات السيارات قبل حرقها في شم النسيم ببورسعيد

تحفظ رجال الإشغالات بحي المناخ في بورسعيد، اليوم، على عدد كبير من إطارات السيارات، لمنع إحراقها ضمن المظاهر السلبية لشم النسيم في بورسعيد، التي كانت تحرق قديما عرائس اللمبي، وتحولت العادة إلى حرق إطارات السيارات وإشعال حرائق في الشوارع بشكل عشوائي، ما يسبب خطورة على الأمن العام والمواطنين.

وأعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أنه في إطار متابعة إدارة الإشغالات برئاسة محمود مهران، والأجهزة التنفيذية بالحي لمظاهر الاحتفال بليلة شم النسيم في شوارع الحي، جرى التحفظ على عدد كبير من إطارات السيارات من شوارع ومناطق الحي.

استمرار حملات ضبط إطارات السيارات

وأشار رئيس حي المناخ، إلى شن حملات مكبرة على مدار أمس ومستمرة اليوم، للتحفظ على إطارات السيارات، لمنع إحراقها كما هو متعارف عليه كل عام، خلال الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، حفاظا على أرواح المواطنين وصحتهم، وعلى ممتلكات الدولة التي قد تتعرض للتلف، تزامنا مع احتفال أهالي محافظة بورسعيد وحي المناخ خاصة، بشم النسيم الذي يحمل طابعا خاصا منذ عشرات السنين بإحراق دمية «اللمبي» مستخدمين هذه الإطارات.

مناشدة بعدم حرق إطارات السيارات

وناشد رئيس الحي الأهالي، بضرورة توخي الحذر والحفاظ على أبنائهم، من إشعال الحرائق والاحتفال بطريقة آمنة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع.