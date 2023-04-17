«بورسعيد للفنون الشعبية» تتألق بالخلالة والنوبي في ليالي رمضان بثقافة السويس

شهد فرع ثقافة السويس عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التى لاقت إقبال وإعجاب من رواد ممشى أهل السويس، بطريق بور توفيق.

فقرات فرقة بور سعيد القومية

قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، بقيادة وتدريب الكابتن محمد صالح، وإدارة الفرقة لمحمود بيومي، عرضا فنيا متميزا على ممشى أهل السويس، وأجمل التابلوهات الراقصة، منها «يا طير يا رمادي، الصياد، البحرية، اه يا للي، الخلالة، الحجالة، النوبي، السمسمية»، وغيرها من الرقصات الممتعة التي يعشقها محبي وعشاق الفن الشعبي، وأعرب الجميع من الحضور على الممشى عن سعادتهم بمشاهدة الفرقة.

جاء ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، برعاية ودعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.