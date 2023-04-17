4 نصائح من دار الإفتاء المصرية لإحياء ليلة القدر ونيل أجرها

يتحرى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليلة القدر خلال العشر الأواخر من رمضان لنيل أجرها والذي يفوق عبادة ألف شهر، كما أخبر المولى عز وجل في القرآن الكريم وتحديدًا في سورة القدر، ومن عوامل تحري هذه الليلة العظيمة الاجتهاد في العبادة قدر المستطاع، وفي هذا السياق نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من النصائح عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

نصائح للاجتهاد في تحري ليلة القدر

وبخصوص نصائح دار الإفتاء المصرية للاجتهاد في الطاعات وتحري ليلة القدر قالت الدار إنه في ليلة القدر احرص على:

1- ألا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والصلاة.

2- الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

3- الخشوع، فليس المهم أن تنهي عدد ركعات، وقلبك مشغول.

4- الإلحاح في الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد الذي يُلِحُّ بالدعاء.

دعاء ليلة القدر

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بخصوص دعاء ليلة القدر: «أما بالنسبة للدعاء المأثور في ليلة القدر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.