تحري ليلة القدر 25 رمضان.. تعرف على الليالي الوترية المتبقية

تحري ليلة القدر 25 رمضان، أمر يشغل بال كثير من المسلمين خلال الساعات الماضية، بعد حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث ينتظر الجميع ليلة القدر من أجل التعبد إلى الله وقيام الليل وإنفاق الصدقات والتقرب إلى المولى بكل أعمال الخير، لعلها تكون المنجية، لما فيها من فضل يزيد على عبادة 1000 شهر.

تحري ليلة القدر 25 رمضان

وجاء تحري ليلة القدر 25 رمضان، أمس السبت، حيث تحرى خلالها المسلمون ليلة القدر وبحثوا عن علاماتها في الجو العام، وفقا للعلامات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلما بنفسه للصحابة.

وذكرت دار الإفتاء عن تحري ليلة القدر، أنّ لفضلها وعظمتها أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3]، مشيرة إلى أنّ ليلة القدر ليست كما يتصور البعض، والمقصود هو الاجتهاد في العبادة والاستزادة من عمل الخير من صلاة واستغفار وقراءة للقرآن وطلب الرحمة من الله؛ لأنه يقبل في هذه الليلة ما لا يقبله في غيرها.

ليلة القدر

وبالحديث عن تحري ليلة القدر 25 رمضان، ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إن أمارة ليلة القدر أنّها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنة ساجيةٌ لا برد فيها ولا حر، ولا يحلُّ لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أنّ الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاعٌ مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍ».

الليالي الوترية

وفي السطور التالية يستعرض التقرير الليالي الوترية المتبقية في رمضان:

- رابع ليالي الوتر، هي ليلة 27 رمضان 1444، وبدايتها من مغرب يوم الاثنين الموافق 17 أبريل، حتى فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- آخر ليلة وترية في رمضان، ستكون ليلة 29 رمضان 1444، وتبدأ من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.