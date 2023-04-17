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وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام مجموعة السبع بمواجهة مختلف التحديات

كتب:

أ ش أ
10:55 ص | الإثنين 17 أبريل 2023
بلينكن- أرشيفية

بلينكن- أرشيفية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام مجموعة السبع بمواجهة مختلف التحديات، مضيفا عبر تويتر: « ناقشنا في الجلسات الوزارية لمجموعة السبع العديد من التحديات.. وناقشنا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعزيز السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومعالجة مخاوفنا المشتركة عبر الشرق الأوسط ووسط آسيا».

وزراء خارجية الدول الصناعية السبع

ومن جهة أخرى، أكد وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، ضرورة التعاون بشأن التعامل مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك خلال محادثاتهم الجارية لليوم الثاني على التوالي في بلدة كارويزاوا بوسط اليابان.

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بقلم أ ش أ