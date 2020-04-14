مجموعة السبع الكبار تدعم قرار وقف ديون الدول الفقيرة بشرط

تعهد المسؤولون الماليون في مجموعة السبعة الكبار، اليوم الثلاثاء، بمواصلة العمل حسب الحاجة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، كما أعلنوا دعمهم لتخفيف عبء الديون المؤقت للدول الأكثر فقرا.

وحسب "رويترز"، قال وزراء مال مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية في بيان مشترك إنهم مستعدون لتقديم "تعليق زمني محدد على مدفوعات خدمة الديون المستحقة على المطالبات الثنائية الرسمية لجميع البلدان المؤهلة للحصول على تمويل بشروط ميسرة من البنك الدولي"، إذا انضمت إليها الصين ودول أخرى في مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسية، وإذا اتفقوا مع مجموعة دائني نادي باريس.

كما دعوا إلى تقديم المزيد من المساهمات في تسهيلات صندوق النقد الدولي التي تدعم الدول الأكثر فقراً، وقالوا إن جهود تخفيف الديون يجب أن تشمل الدائنين من القطاع الخاص على أساس طوعي، وكذلك الجهود لتعزيز شفافية الديون.

وأعلن صندوق النقد الدولي أمس تخفيف أعباء الدين عن 25 دولة من الأكثر فقراً لمساعدتها على مواجهة تفشى فيروس كورونا

كما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى مساعدة إفريقيا بإلغاء قسم كبير من ديونها لمواجهة وباء كورونا