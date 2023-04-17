تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشرقية بالتزامن مع احتفالات شم النسيم

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات فضلاً عن مراجعه أعمده الإناره، لتهيئته الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم..

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والأمراض حرصاً على صحة المواطنين.

رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه ونقلها الى النقطة الوسيطة فضلاً عن متابعه أعمال رش الباعوض والناموس سواء باستخدام جهاز رش الضباب، أو رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر الناموس والبعوض حيث تم رش منطقه التأمينات وعزبه البلبيسى.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برفع كفاءة منظومة النظافة العامة لخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، حرصاً على صحة المواطنين حيث تم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت أعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء الرئيسية بالمدينة ومدخلها.

أعمال تجميل

وتابعت رئاسة حى أول الزقازيق أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفائه البلدورات بشارع طلعت حرب طريق الكورنيش، من أجل إظهار شوارع وميادين حى أول بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

وكثفت رئاسة حي ثاني الزقازيق أعمال النظافة بكافة قطاعات الحي، وغسيل الأرصفة والمتنزهات، تزامناً مع احتفالات بعيد شم النسيم.