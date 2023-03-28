موعد إجازة شم النسيم 2023.. تأتي قبيل عيد الفطر بأيام قليلة

يرتبط موعد إجازة شم النسيم دوما بعيد الربيع، لذا يحرص عدد كبير من الأشخاص على معرفة موعد إجازة شم النسيم 2023، استعدادا لقضاء يوم مميز وعائلي بطقوس خاصة توراثها المصريون من أجدادهم القدماء، يتمثل أبرزها في تناول بعض المأكولات الشهيرة والتنزه على الشواطئ والحدائق العامة في ظل الاستمتاع بأجواء فصل الربيع.

موعد إجازة شم النسيم 2023

وفي العام الحالي يتزامن موعد إجازة شم النسيم 2023 مع شهر رمضان الذي نعيش أيامه المباركة خلال بدايات فصل الربيع، وسيوافق موعد إجازة شم النسيم 2023، في يوم 17 أبريل المقبل، أي الأسبوع الأخير من شهر رمضان لتأتي مقاربة لإجازة عيد الفطر التي توافق الجمعة 21 أبريل.

إجازة شم النسيم 2023

ويرتبط موعد إجازة عيد شم النسيم بالقدماء المصريين، فالجزء الأول من الكلمة «شم» مشتق من كلمة «شمو»، وهي اسم الفصل الثالث والأخير من فصول العام في التقويم لدى المصري القديم، ويرتبط بشم النسيم مجموعة من الأكلات المتوارثة وهي السمك المملح والبيض والبصل والخس، وهي أطعمة معروفة انتشر استخدامها في المناسبات المقدسة والاحتفالات قديما، بالإضافة إلى تقديمها كقرابين.