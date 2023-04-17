رئيس «صحة النواب»: 111 مليار جنيه مخصصات القطاع بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد لقطاع الصحة 2023- 2024 عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ومسئولي القطاعات الطبية بوزارة الصحة؛ لمناقشة جميع بنود الموازنة، والعمل على زيادة المخصصات المالية لبعض القطاعات.

الدولة المصرية تدعم قطاع الصحة

وقال الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك زيادة بواقع 14% عن الموازنة الحالية لقطاع الصحة، لا سيما في ظل حالة التضخم التي يشهدها الكثير من القطاعات بالدولة، مبينا أن الدولة ماضية فى دعم ملف الصحة سواء من خلال المبادرات الصحية القومية أو من خلال استمرار العمل فى تطبيق منظومة التأمين الصحي.

وأكد زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة بواقع 13.3 مليار جنيه، ويكون إجماليها 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

وأشار «حاتم» إلى أن جملة موازنة الديوان العام لوزارة الصحة للعام المالي السابق 2022/2023 بلغت نحو 33 مليارا و831 مليونا و625 ألف جنيه.

زراعة القرنية من المتوفى إلى المريض الحي

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أشرف حاتم، أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون زراعة القرنية من المتوفى إلى المريض الحي، وفقا للتوصيات التي أصدرتها اللجنة البرلمانية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الأيام المقبلة، ووفقا للإجراءات الجديدة ستكون هناك ضوابط لنقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات.

عودة عمل بنوك القرنية بالمستشفيات المرخص لها

ويشار إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب انتهت إلى عدد من التوصيات في اجتماعات سابقة لتنظيم نقل وزراعة قرنية العيون في ضوء أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم 103 لسنة 1976، وكان من أبرزها عودة العمل بجميع بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها.