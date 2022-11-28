رئيس «صحة النواب»: الانتهاء من إعداد لائحة قانون زراعة القرنية من المتوفى قريبا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنّ وزارة الصحة قاربت على الانتهاء من عملها في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون زراعة القرنية من المتوفى إلى المريض الحي، وذلك في ضوء التوصيات التي أصدرتها اللجنة البرلمانية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

قرنيات عيون الموتى

وقال الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ اللجنة أوصت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، بتفعيل أحكام قانون تنظيم بنوك العيون رقم 103 لسنة 1976 من خلال إعادة عمل جميع بنوك حفظ القرنيات بالمستشفيات المرخص لها بإنشائها، وقيام وزير الصحة والسكان بإصدار قرار بتعديل بعض اللائحة التنفيذية للقانون الحالي من خلال تحديد ضوابط نقل قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات الجامعية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة المرخص لها بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات.

وأضاف أنّه من ضمن التوصيات التي انتهت إليها لجنة الشئون الصحية، آلية منتظمة لأعمال حكم القانون الذي أجاز الحصول على عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، لافتا إلى قرب صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم عمليات زراعة قرنية العيون، والتي تساهم في إعادة الحياة لكثير من المرضى.

إرسال المشروع للجهات المعنية

وفي سياق آخر، أكّد الدكتور أشرف حاتم، أنّ اللجنة البرلمانية أرسلت مشروع قانون جديد للمسؤولية الطبية والذي تقدمت به بتوقيع من 60 عضوا إلى الجهات المعنية لمراجعته وإبداء رأيها حوله.

ونوّه بإرسال نسخة من مشروع قانون المسئولية الطبية لكل من وزارات العدل والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي لإبداء رأيها حوله، موضحا أن مشروع القانون الجديد يتضمن حقوقا لكلا من المريض والطبيب، كما ينظم العلاقة بين الطرفين والمنشأة الصحية التي تقدم العلاج.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا نعمل على عقد العديد من جلسات الاستماع مع النقابات الطبية، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية لضمان خروجه بالشكل الأمثل.