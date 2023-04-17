«الأعلى للقوات المسلحة» يناقش تداعيات الأحداث الجارية في السودان

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وتضمن الاجتماع مناقشة تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من تداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة.