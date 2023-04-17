الرئيس السيسي: ما يحدث في السودان شأن داخلي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في السودان شأن داخلي سوداني لا ينبغي التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج للصراع ويتطور بشكل لا يناسب السودان أو المنطقة كلها.

وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات على هامش ترؤوسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، أن سياسة مصر الخارجية تقوم بشكل متوازن في كافة قضايا المنطقة سواء السودان أو ما حدث خلال الشهور الماضية في الضفة والمجلس الأقصى وقطاع غزة، إذ تحرص مصر على عدم تصعيد المواقف، والحفاظ على الاستقرار.