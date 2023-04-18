برلماني: كلمة الرئيس باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكدت سياسة مصر المتوازنة خارجيا

ثمن النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن كلمة الرئيس تضمنت عددا من الرسائل المهمة.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان له، أن رسائل الرئيس السيسي فيما يخص تطورات الأوضاع في السودان، أكدت سياسة مصر التي تتسم بالتوازن في جميع ملفاتها الخارجية.

وأوضح «الجبلاوي»، أن موقف مصر ثابت بعدم التدخل في شؤون الدول، مثمنا ما ذكره الرئيس السيسي بأن ما يحدث في السودان شأن داخلي، وأن مصر لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وكذلك دعوته لأطراف الصراع بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة.

الأزمة السودانية

كما أشاد النائب محمد الجبلاوي، بتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة أمن وسلامة القوات المصرية المتواجدة في السودان، التي كانت متواجدة بهدف التدريبات فقط، وليس لدعم طرفا على حساب آخر.