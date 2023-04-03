مجلس النواب يوافق على تعديل كيجالي بشأن المواد المهددة لطبقة الأوزون‎‎

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023، بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال

واستعرض حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، وقال إنّ مصر من أوائل الدول الداعمة للحفاظ على البيئة، والداعمة للاتفاقيات الدولية التي تقلل الانبعاثات الكربونية ومنع المواد الضارة بالبيئة.

وأضاف عوض الله، أنّ مصر كانت رئيس كوب 27، الذى أصدر توصيات بمنع المواد المؤثرة على الأوزون والمسلية للانبعاثات، ما يستوجب تعاونا عالميا، مشددًا على أنّ مصر تلعب دورا كبيرا بالحفاظ على البيئة عالميا ومحليا وهو ما شهد به العالم، لافتا إلى أنّ التعديل على الاتفاق بهدف مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

مجلس النواب

وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ذات الاستخدام في بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة وأنّ لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتي تحقيق الكفاءة والخفض في استهلاك الطاقة.