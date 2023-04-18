نائب التنسيقية: رسائل اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحة لاستقرار السودان

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشعب المصري يثق في الجيش المصري بيت الوطنية المصرية والجيش الأقوى في المنطقة، وأن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، جاء مطمئنا للمصريين جميعا.

الأزمة السودانية

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجه رسائل واضحة لأهمية استقرار السودان الشقيق، وأن مصر تسعى دائما من أجل الوساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على أرواح أهلنا في السودان.

مجلس النواب

كما أكد النائب محمد عبد العزيز، أن مصر تتبع سياسة خارجية متوازنة، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر، وكل ما يهمنا استقرار المنطقة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والأمن القومي المصري، مؤكدا أن قدرة الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي، يثق فيها الجميع، ونتطلع للوصول إلى حل سريع يحفظ الأرواح والممتلكات في السودان الشقيق.