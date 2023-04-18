عميدة المسرح السعودي تشارك بموسوعتها «الجزيرة العربية» في معرض لندن للكتاب

تشارك الدكتورة ملحة عبد الله سيدة وعميدة المسرح السعودي، في معرض لندن الكتاب 2023، المقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس المقبل، بكتابها الموسوعي المهم «الجزيرة العربية: الهوية.. المكان.. الإنسان»، الذي يهدف للوصول إلى ملامح الشخصية العربية من خلال جزئين، في نحو 1000 صفحة من القطع الكبيرة.

الموسوعة تم ترجمتها للغة الإنجليزية بواسطة دار كلمات للنشر، لتشارك عبرها ضمن سلسلة من الكتب الفكرية والابداعية لكوكبة من الكتاب والمفكرين السعوديين والعرب في معرض لندن للكتاب.

ويتضمن الجزء الأول من الكتاب الموسوعي الضخم، نقد النصوص والمخطوطات والحفريات، فضلا عن كتابات المستشرقين، وما أنتجته البعثات الأثرية منذ بداية نشأة الإنسان العربي، مرورا بالمراحل التاريخية المختلفة، واستكشاف مدى الترابط وصلة الوصل بين أبناء المنطقة من خلال البيانات الرقمية والرسوم التوضيحية.

ويحتوي الجزء الثاني، على التحليل السيميائي والرمزي للعادات والشعائر والطقوس العربية على مر العصور، بالإضافة إلى معاني العديد من الرموز في الحياة العربية حتى يومنا هذا، ثم يتطرق الكتاب في هذا الجزء، للتحليل المادي للمحيط الحيوي والمكاني الذي وجد فيه الإنسان العربي، ليخرج بالسمات المتميزة التي تميز الهوية العربية.