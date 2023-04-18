مدبولي يقرر إعادة تشكيل مجلس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1360 لعام 2023 بإعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، وتعيين الدكتورة راجية طه نائبا لرئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والدكتورة ثناء راضي نائبا لرئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، والدكتورة أسماء مصطفي نائبا لرئيس الهيئة لشون التعليم قبل الجامعي.

بالأسماء تعيين أحد عشر عضوا

شمل القرار تعيين أحد عشر عضوا هم «الدكتور علاء عبد الغفار، نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي سابقا – الدكتورة سمية حسني العميد الأسبق لكلية الطب جامعة قناة السويس – الدكتورة هدى الطلاوي الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة - الدكتورة سحر المرصفي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة – الدكتورة سهير شعراوي الاستاذ بكلية التجارة جامعة بنها - الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق - الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق – الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق - الدكتورة ميرفت الديب الاستاذ بكلية التربية جامعة بنها – الدكتورة زينب النجار الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس – الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب».

السيرة الذاتية للدكتور علاء عشماوي

جدير بالذكر أن الدكتور علاء عشماوي هو أستاذ الهندسة المدنية والتعليم الهندسي، وخبير ومحاضر دولي في مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الإسكندرية عام 1989، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة بردو (Purdue) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتد خبراته لأكثر من 30 عامًا في مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والاستشارات الهندسية حيث شغل عشماوي عدة وظائف خلال رحلته المهنية، فقد عمل رئيسا لجامعة دراية بالمنيا الجديدة، ونائبا لرئيس جامعة البلمند في دبي للشئون الأكاديمية، وعميدا لكلية الهندسة وأستاذ الهندسة المدنية بالجامعة الأمريكية في دبي، وأستاذا مساعدا بجامعة ساوث فلوريدا، وأستاذا زائرا بجامعة لاس أمريكاس بالمكسيك، وباحث بقسم الهندسة الجيوتقنية – جامعة جورجيا للتكنولوجيا (جورجيا تك).

وعلى الصعيد المهني شغل عشماوي منصب مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاعتماد الهندسي والتكنولوجي (ABET) بأمريكا، ورئيس مجلس عمداء كليات الهندسة بدولة الإمارات 2015-2016، وحامل لقب أستاذ باحث بكلية الهندسة – جامعة نيو مكسيكو ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي (IFEES) في الفترة من 2020-2022، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي لعمداء الهندسة (GEDC) في الفترة من 2012-2020، وأمين المجلس 2014-2015، وهو محاضر معتمد لدى الجمعية الدولية للتعليم الهندسي (IGIP).

حصل عشماوي علي العديد من الجوائز الدولية فقد حصل على جائزة EDUCON التقديرية لعام 2019 من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وحاصل على جائزة المعلم المتميز لعام 2020 من الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات (IEOM Society International)، وحاصل على جائزة رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي – الجامعة الأمريكية في دبي 2017، وحاصل على جائزة جيروم كريفانك التقديرية للأستاذ المتميز – جامعة ساوث فلوريدا 2004.

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالي وقبل الجامعي والازهري في مصر وهي هيئة مستقلة غير تابعة لاي جهة حكومية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ولها مجلس ادارة مستقل مكون من 15 عشر عضوا من ذوي الخبرات العلمية ومن أدورها اصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفني لها، وكسب ثقة المجتمع الدولي والمحلي في التعليم المصري، ومن أدوارها تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب عن اداء المؤسسات التعليمية ونقاط القوة والضعف بها بناء عن زيارات وتقارير الاعتماد للمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها (تعليم عالي – قبل الجامعي - والأزهري) بجميع محافظات الجمهورية.