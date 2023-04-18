«المالية»: بدء المرحلة الثانية لتوحيد معايير ضريبة الأجور منتصف مايو المقبل

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا رقم 175 لسنة 2023، بإلزام عدد من الجهات والشركات الواردة في الكشوف المرفقة بهذا القرار بالمرحلة الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وفقًا للتاريخ المبين قرين كل مرحلة فرعية من مراحل الإلزام.

وتنقسم المرحلة الثانية إلى مرحلتين فرعيتين، تبدأ المرحلة الفرعية الأولى اعتبارًا من 15 مايو المقبل، بإلزام 100 جهة وشركة، وفقًا للكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار، والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وتبدأ المرحلة الفرعية الثانية اعتبارًا من 15 يونيو المقبل، بإلزام عدد 200 جهة وشركة، وفقًا للكشف رقم 2، المرفق بهذا القرار، والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وقال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، إنّ تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقا للقواعد المتبعة .

من جانبه، أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023، فإنه يجوز لغير الجهات والشركات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار رقم 175 لسنة 2023، طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

دليل الممول التعريفي

وقال توفيق إنه يمكن للممولين الإطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على شبكة الإنترنت.