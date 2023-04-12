مصلحة الضرائب: على أصحاب المواقع الإلكترونية سداد ضريبة القيمة المضافة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، خضوع المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية، في حال تفعيل الإعلانات الرقمية مقابل إيرادات، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%.

ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%

قالت «المصلحة» في بيان، اليوم، إنه في حال تفعيل إتاحة عرض المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية للإعلانات الرقمية مقابل إيرادات، يجب إدراج تلك الإيرادات بالإقرار الضريبي السنوي للضريبة علي الدخل، كما يتم خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%.

إقرار ضريبة القيمة المضافة

ودعت مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المواقع والمنصات الإلكترونية، سرعة التسجيل إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية، أو التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بالقاهرة.