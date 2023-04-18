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مصدر أمني ينفي وفاة نزيل بإحدى مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

محمد بركات
10:59 ص | الثلاثاء 18 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفت وزارة الداخلية، في بيان لها، صحة ما تمّ تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً انتحار نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّ تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام والتي أصبحت محل استهجان المجتمع المصري في ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة. 

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