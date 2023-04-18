مصدر أمني ينفي وفاة نزيل بإحدى مراكز الإصلاح والتأهيل

نفت وزارة الداخلية، في بيان لها، صحة ما تمّ تداوله على أحد الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً انتحار نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّ تلك الادعاءات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام والتي أصبحت محل استهجان المجتمع المصري في ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة.