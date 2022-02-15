وفد قانوني: مركز الإصلاح والتأهيل يعكس حضارة وإنسانية الجمهورية الجديدة

قال عمر هريدي، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن الواقع الذي تفقدته اللجنة في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يتميز ويختلف عن ما يصدره الإعلام فقط، موجها الشكر لوزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، على الجهود المبذولة.

جاء ذلك خلال استقبال مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لوفد من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والأمانة الفنية بوزارة العدل، لمشاهدة مرافقه المختلفة، وتضمنت زيارة الوفد تفقد المركز الطبي والاطلاع على مستوى الرعاية الطبية المتطورة، وكذلك الورش الصناعية والساحات الفنية.

تطوير مركز الإصلاح والتأهيل في مدة زمنية قياسية

أوضح الدكتور سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أن الجهود المبذولة بمركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، تستحق التقدير والإشادة، خاصة أن أعمال التطوير انتهت في مدة قياسية، لافتا إلى أن المركز يتضمن تدشينا لمفهوم جديد للفكر العقابي في مرحلة تنفيذ العقوبة.

وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن التطور الذي يشهده مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطروان على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة يعكس لمسة حضارية وإنسانية من حق مصر أن تفاخر وتباهي العالم بها.