محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمود جاهين مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، ورجال الدين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

طلاب مدارس يقدمون استعراض «الليلة المحمدية»

وتضمنت الاحتفالية كلمة للأوقاف حول فضل ليلة القدر، وعرضًا بعنوان «الليلة المحمدية» يتناول السيرة النبوية قدّمه طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا بين جمهور الحاضرين، بالإضافة لفقرات تلاوة قرآن كريم وإنشاد ديني للطلاب الموهوبين.كما تلقّى السيد المحافظ والسيدة نائب المحافظ -على هامش الاحتفال- الدرع المُهدى من جمعية (رسالة نور على نور) تقديرًا لجهود التعاون.

مكافآت مالية لحفظة القرآن الكريم

وفي ختام الاحتفالية، كرم المحافظ حفظة القرآن الفائزين بالمسابقة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنحهم مكافآت مالية مُجزية، وتكريم الفائزين بمسابقة المحافظة لاختيار أفضل (قارئ قرآن - مؤذن - منشد ديني)، بالإضافة لفريق عمل «الليلة المحمدية»، وأحد النماذج المشرفة من أبناء المحافظة لأمانته في إعادة مبلغ مالي كبير فُقِد من صاحبه؛ ليكونَ نموذجًا طيبًا يُحتذى.

ووجّه محافظ الوادي الجديد الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية والمُشاركين بها مُثنيًا على جودة المحتوى وتميز الآداء، مُهنئًا جموع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك.