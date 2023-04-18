المشاط تلتقي وزير البيئة العراقي في واشنطن لبحث التعاون بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد نزار آميدي، وزير البيئة العراقي، على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين

وخلال اللقاء، بحثت الوزيرة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، والإشارة إلى النتائج التي تحققت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، برئاسة مصر خلال نوفمبر الماضي، كما تطرقت إلى التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات ذات الصلة من خلال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، والتأكيد على حرص القيادة السياسية على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير البيئة العراقي، استعدادات انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في دورتها الثانية، عقب نجاح الدورة الأولى التي انعقدت في عام 2020، ونتج عنها توقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في مختلف مجالات التنمية، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بين القطاع الخاص من البلدين، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ الدورة الثانية من اللجنة المشتركة جاءت تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، وتعزز البناء على نتائج الدورة الأولى، لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

العلاقات المصرية العراقية تشهد تطورًا

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنّ العلاقات المصرية العراقية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار الأعوام الماضية، انطلاقًا من حرص قادة البلدين على تعميق الشراكات التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين على المستوى الثنائي، إلى جانب تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والأردن والعراق.

الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، انعقدت خلال أكتوبر 2020، للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهد رئيسا وزراء البلدين توقيع 15 مذكرة تفاهم، في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين والقطاع الخاص من الجانبين.

68 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول

وتُشرف وزارة التعاون الدولي، على 68 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول، من بينها 10 لجان عليا مشتركة تترأس الوزارة الجانب التحضيري، وتنعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين، إلى جانب 43 لجنة وزارية تنعقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، والمناظرين لها من الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى 15 لجنة فنية وقطاعية، تنعقد برئاسة الخبراء من وزارة التعاون الدولي ومناظريهم من الجهات الأخرى.

انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية

وشهد عام 2022، انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية، وثلاث دول عربية شقيقة هي الأردن وتونس والجزائر، في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وجهود التنمية المشتركة، إلى جانب انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وأذربيجان، إلى جانب توقيع اتفاقية لإعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية، كما تم انعقاد لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية.