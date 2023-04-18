اليونان تدرس إجلاء مواطنيها من السودان.. و31 هنديا عالقون في الاشتباكات

قال نائب وزير الخارجية اليوناني، أندرياس كاتسانيوتيس، إنّ الحكومة ستشرع في إجلاء المواطنين اليونانيين من السودان، ما لم يتم العثور على مخرج آمن لهم.

وأضاف الوزير أن هناك ما يقرب من 150 يونانيًا من بين 1000 مواطن أوروبي في السودان، حيث يدور القتال بين القوات المسلحة وأكبر قوة شبه عسكرية في السودان، وفقا لصحيفة كاثمريني اليوم الثلاثاء.

وأسفر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عن مقتل ما لا يقل عن 185 شخصًا وإصابة أكثر من 1800 شخص، وسط غارات جوية واشتباكات في الخرطوم وفتنة في أنحاء السودان.

وقال كاتسانيوتيس: «إذا لم يتم العثور على مخرج آمن، فلن نواصل عمليات الإجلاء.. وفي الوقت الحالي، تُبذل الجهود للنظر في جميع الاحتمالات، لأنه حتى المطار لا يعمل.. لذلك، يجب إيجاد طريقة آمنة وإلا قد يصبح الأمر أكثر خطورة».

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الهندية أنّ 31 على الأقل من مواطنيها عالقون في السودان في ظل الاشتباكات الجارية هناك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وذكرت شبكة (إن دي تي في) الهندية أنّ المواطنين ينتمون لولاية كارناتاكا، مضيفة أنّ سلطات الطوارئ بالولاية على تواصل مستمر مع وزارة الشؤون الخارجية الهندية والسفارة الهندية في السودان بشأن المواطنين العالقين.

كما طالب عدد من السياسيين المحليين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية في الهند بالتدخل لإنقاذ المواطنين.

كانت السلطات الهندية أعلنت قبل يومين مقتل أحد مواطنيها في السودان جراء إصابته برصاصة طائشة في الاشتباكات الجارية هناك.