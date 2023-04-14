زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب وسط البحر المتوسط بالقرب من اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر وسط البحر المتوسط بالقرب من اليونان على عمق 9 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط البحر المتوسط، وقعت على مسافة 283 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من إيراكليو باليونان، و150 كيلو مترا بين الغرب والجنوب الغربي من كيساموس.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب اليونان، على عمق 2 كيلو مترات.

وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان وقعت على مسافة 73 كيلو متر جنوب غرب باتراس.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي» في بيانات نشرها عبر موقع الإلكتروني، إن بؤرة هزة الارضية ضربت وقعت على مسافة 50 كيلومترا، شمال غرب قهرمان مرعش و12 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من جوكسون.