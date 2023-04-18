هل يجوز إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان؟.. على جمعة يجيب

رجح عدد من المسلمين أن 27 رمضان ليلة القدر، باعتبارها من الليالي الوترية الأخيرة من شهر رمضان المبارك، لذلك يشغل بال بعضهم تساؤلا حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان؟

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان؟

وللإجابة على سؤال هل يجوز إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان؟ أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، في فتوى للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز شرعًا إخراجُ زكاة الفطر مالًا، خاصة في زماننا هذا؛ لأن المال أوفق في إتمام مقصد الشرع في سدِّ حاجة الفقراء.

إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان جائز أم لا؟

وعن إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان، قال علي جمعة، في فتوى عبر موقع الإفتاء، إن إخراج هذه الزكاة في أوَّل الشهر أو نصفه أو آخره؛ كل ذلك جائزٌ لا حرج فيه.

وتابع على جمعة، في الفتوى رقم 2030 بتاريخ 22 أغسطس 2011، أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين»، وهو ما يجيب على تساؤل هل يجوز إخراج زكاة الفطر في 27 رمضان؟

واستكمل أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.